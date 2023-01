CR7 chiama 📞, il big bianconero in Arabia 👀

Possibile chiamata di Cristiano Ronaldo al big bianconero: può volare in Arabia Saudita all’Al-Nassr. Tutti i dettagli

Cresce l’attesa per il debutto in Arabia Saudita di Cristiano Ronaldo. Il portoghese sta per iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell’Al-Nassr.

La sua presenza in Arabia sarà anche di richiamo per diversi big, quelli ad esempio a fine carriera o in scadenza di contratto con le rispettive squadre. CR7, infatti, potrebbe presto chiamare diversi ex compagni per raggiungerlo all’Al-Nassr. “Molti dicono che il livello del calcio in questo Paese sia basso, ma in pochi conosco il calcio. Diverse Nazionali hanno fatto un ottimo percorso, il calcio si è evoluto. E non è la fine della mia carriera venire qui. Non penso a quello che dice la gente, ho preso la mia decisione e sono felice di essere qui. So che il campionato è competitivo: tutti dicono di no, ma io ho visto diverse partite. Voglio continuare a divertirmi”. La sua ‘campagna’ è già iniziata.

Calciomercato Juve, Szczesny tentato dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo

L’ex Juventus potrebbe chiamare anche un big bianconero. In scadenza nel giugno 2024 c’è anche Szczesny.

Il 32enne avrà già compiuto 34 anni alla scadenza del contratto con la Juve e difficilmente rinnoverà oltre la scadenza. Potrebbe così arrivare la chiamata dell’ex compagno all’Al-Nassr, per un ultimo ricco contratto e una nuova esperienza per chiudere la carriera. Occhi puntati, dunque, anche sulla tentazione Al-Nassr.