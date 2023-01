“Allergia ad Allegri”: clamoroso Vlahovic, cessione inevitabile

Dolo la batosta rimediata allo stadio Maradona con il Napoli vittorioso per 5-1, per la Juventus le cattive notizie sembrano non finire.

Non c’è solo il campo a preoccupare la società bianconera ma anche il calciomercato, sopratutto per quanto riguarda possibili cessioni. Il calciatore più chiacchierato è Dusan Vlahovic, che potrebbe abbandonare l’Italia per trasferirsi in Inghilterra nel prossimo mercato estivo. A tal proposito, c’è chi è sicuro che l’infortunio del numero 9 bianconero sia legato ad un’incompatibilità con il tecnico Massimiliano Allegri.

Paolo Ziliani sicuro: “allergia ad Allegri”

Come detto, oltre alle prestazioni sul campo, a tenere banco è la situazione legata a Dusan Vlahovic in casa Juventus. Il bomber bianconero, infatti, potrebbe salutare al termine della stagione.

Ne è convinto Paolo Ziliani che, tramite il proprio profilo Twitter, fa sapere che “la pubalgia di Vlahovic si chiama Premier League; aggiunta all’allergia ad Allegri, questa indisposizione che in Qatar era scomparsa e alla Continassa ricompare, fa sì che il paziente per stare meglio debba cambiare aria, pur se al freddo dell’Inghilterra”. Le big di Premier League sono molto interessate all’attaccante serbo, e potrebbero presentare un’offerta ufficiale nei prossimi mesi. La Juventus è pronta a valutare tutte le offerte importanti che si apprestano ad arrivare, con il calciatore che ovviamente gradirebbe un approdo nella massima serie inglese. Il mercato del futuro è già pronto ad entrare nel vivo, con Vlahovic che potrebbe dire addio alla Juventus dopo solo un anno e mezzo dal suo arrivo.