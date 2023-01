Così prendono Donnarumma: lo scambio lascia il Milan a mani vuote

Gianluigi Donnarumma può cambiare un’altra volta club in estate: la proposta che spiazza anche il Milan, ecco cosa sta succedendo

Sarà anche l’estate dei portieri con diversi club che proveranno a mettere le mani su un numero uno di livello.

In Italia da seguire con attenzione l’evolversi della stagione di Onana con l’Inter, mentre la Juventus preparerà il dopo Szczesny andando a caccia di un estremo difensore giovane e possibilmente italiano.

Potrebbe essere al sicuro il Milan che però fa i conti con i problemi fisici di Maignan, ormai fermo da mesi. I rossoneri hanno preso il colombiano Vasquez e puntano Sportiello come dodicesimo per il prossimo anno. Di nomi per la porta della squadra di Pioli ne sono usciti tanti e tra questi c’è anche Mendy del Chelsea. Ora però il senegalese potrebbe però finire al centro di un affare che coinvolgerebbe anche Donnarumma, attualmente al Psg.

Calciomercato, Donnarumma al Chelsea: lo scenario

Giangluigi Donnarumma potrebbe diventare il nuovo portiere del Chelsea. Il club inglese è protagonista assoluto del mercato con gli acquisti di Badiashile e Mudryk. Il patron Boehly non ha però voglia di finire qui la sua faraonica campagna acquisti e pianifica altri importanti investimenti anche per l’estate.

Tra i ruoli da mettere a posto c’è anche il portiere. Con Potter Mendy ha perso il posto da titolare in favore di Kepa che non convince però in pieno. Ecco l’idea allora di andare a bussare alla porta del Paris Saint-Germain per il portiere italiano. Per Donnarumma il Chelsea potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Mendy, oltre a un congruo conguaglio economico.

Un affare che potrebbe sistemare la questione portiere allo Stamford Bridge, ma che non si sa quanto possa fare breccia tra i dirigenti parigini. Ipotesi comunque da seguire con attenzione con il numero 1 della Nazionale italiana che potrebbe fare nuovamente le valigie: da Parigi a Londra con Mendy a fare il percorso contrario.