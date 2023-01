Maxi tesoretto per Inter e Milan: pronti 100 milioni

Il calciomercato sta entrando nella sua fase più calda, con le società pronte a rinforzare le rispettive rose in vista della seconda parte di stagione.

Oltre a questo, però, molti club hanno iniziato già a pianificare il mercato del futuro in vista della prossima stagione. Tra le società più attive in questo senso troviamo Inter e Milan, che stanno già programmando il prossimo mercato estivo sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni. Proprio per quanto riguarda le cessioni, le due società hanno ben in mente le strategie da mettere in atto per poi, ovviamente, rinforzare la rosa.

Inter e Milan pensano al futuro: tesoretto da 100 milioni

Come detto, le società milanesi sono già al lavoro per quanto riguarda il mercato del futuro in vista della prossima stagione, sopratutto per le cessioni.

L’Inter, infatti, sembra decisa a mettere sul mercato Denzel Dumfries, che non ha convinto pienamente la società e Simone Inzaghi. Il calciatore interessa a molti club, ma la richiesta dei nerazzurri si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Difficile una sua partenza in questa sessione, ma per l’estate le cose potrebbero cambiare, con l’Inter disposta a privarsene. Discorso diverso per il Milan, che ha intenzione di incassare ma con cessioni minori. Il club rossonero, infatti, potrebbe mettere sul mercato quei calciatori che non rientrano nei piani di Pioli evitando, cosi, cessioni importanti, incassando comunque una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro. Ovviamente il Milan dovrà risolvere anche la questione legata a Rafael Leao, visto che il rinnovo al momento è bloccato. Il mercato del futuro sembra già entrare nel vivo, con le cessioni che sembrano essere in cima alla lista per le due big del nostro campionato.