Inter disperata: scambio immediato con Skriniar

L’Inter potrebbe perdere Milan Skriniar a parametro zero. Situazione disperata e scambio col Barcellona immediato

La situazione rinnovi è sempre spinosa quando arriva il momento del calciomercato invernale. Infatti i giocatori in scadenza di contratto si avvicinano all’addio definitivo a parametro zero dai propri club. In particolare la situazione è delicata in casa Inter, dove in scadenza di contratto c’è Milan Skriniar, uno dei giocatori più importanti della rosa di Inzaghi.

Al momento la questione rinnovo sembrerebbe congelata, con il difensore che interessa a molti club europei, in particolare al Psg. In questo calciomercato invernale l’Inter potrebbe tentare l’ultimo disperato tentativo per non perderlo a zero. Scambio col Barcellona.

Calciomercato, l’Inter ci prova: scambio Araujo-Skriniar subito

Il futuro di Milan Skriniar continua a essere un vero e proprio caso per l’Inter. Il difensore slovacco è in scadenza di contratto ma il rinnovo al momento sembrerebbe una chimera. Così i nerazzurri potrebbero tentare l’ultima disperata mossa.

Infatti l’Inter potrebbe proporre al Barcellona lo scambio proprio tra Milan Skriniar e Ronald Araujo. Uno scambio ovviamente complicato che il club catalano sarebbe pronto a rifiutare, vista l’importanza del difensore uruguaiano e il contratto che lo lega alla società fino al 2026. Così l’Inter e Skriniar si avvicinano sempre di più all’addio a parametro zero.