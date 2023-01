Bufera De Ketelaere, Maldini distrutto: “L’errore più grande della sua vita”

Sarebbe dovuto essere il colpo dell’estate in casa Milan, ma De Ketelaere ha deluso tutti: nel mirino anche Paolo Maldini per il suo acquisto

Un’altra sconfitta nel giro di pochi giorni in casa rossonera: la più dura con la vittoria dell’Inter in Supercoppa italiana dopo i vari risultati negativi collezionati nelle ultime settimane. Ora il Milan dovrà ripartire già a partire dalla prossima sfida ostica all’Olimpico contro la Lazio. In caso di nuova sconfitta, Maldini dovrà così prendere provvedimenti per analizzare la situazione delicata insieme a Stefano Pioli, uno degli artefici dello Scudetto della scorsa stagione.

Anche il calciomercato estivo non ha apportato modifiche sostanziali all’interno della rosa di Pioli con la delusione totale di Charles De Ketelaere, il talentuoso belga che non ha convinto finora in maglia rossonera. Anche ieri ha deluso dopo il suo ingresso in campo con i tifosi rossoneri che hanno espresso il loro dissenso: il giocatore belga non è mai entrato in partita. Così dall’estero hanno scritto anche: “Maldini ha fatto il più grosso errore della vita a prenderlo”. Se dovesse continuare così il suo rendimento, potrebbe esserci anche l’idea di prestito per farsi le ossa in Serie A: un’ipotesi che non è minimamente da scartare. Il talento è puro, ma ha bisogno di tempo con una pazienza illimitata per aspettarlo. In tanti gli imputano il fatto di essere più cattivo ed incisivo in campo visto che il campionato italiano è completamente opposto da quello belga.

Milan, Maldini ora dovrà avere in mano la soluzione

Dopo il Mondiale la compagine rossonera ha perso numerosi punti in ottica Scudetto con il Napoli che è riuscito ad allungare attualmente sui rossoneri. Ora la delicata sfida in Serie A contro la Lazio, priva di Ciro Immobile, ma che ha voglia di competere con le prime della classe.

Le prossime settimane saranno già decisive per quanto riguarda il futuro anche dello stesso Stefano Pioli con la situazione che è diventata alquanto delicata in casa rossonera.