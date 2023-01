HIGHLIGHTS | Miranchuk fa godere il Torino: Fiorentina affondata

Colpo importante per il Torino di Ivan Juric, che espugna il Franchi battendo la Fiorentina di Vincenzo Italiano per 0-1.

Vittoria importantissima per il Torino di Ivan Juric, che sbanca il franchi battendo la Fiorentina per 0-1. Punti pesantissimi per i piemontesi, che con questa vittoria salgono momentaneamente al settimo posto in classifica con 26 punti sorpassando l’Udinese.

Altra sconfitta, invece, per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che sta passando un momento tutt’altro che positivo. Dopo la sconfitta rimediata nella capitale contro la Roma, la viola era chiamata ad una reazione che non si è vista.

Serie A, Fiorentina-Torino 0-1: marcatori e classifica

Come detto, quella del Franchi è una vittoria pesantissima per il Torino, che sta crescendo sempre di più. Discorso completamente diverso per la Fiorentina, che non è riuscita ad avere una reazione dopo la sconfitta in terra romana contro la Roma allo stadio Olimpico.

Fiorentina-Torino 0-1: 33′ Miranchuk (T)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 50*, Milan 38, Inter 37, Lazio 34, Atalanta 34, Roma 34, Torino 26*, Udinese 25, Fiorentina 23*, Juventus 22, Bologna 22, Empoli 22, Monza 21, Lecce* 20, Spezia 18, Salernitana* 18, Sassuolo 16, Hellas Verona* 12, Sampdoria 9, Cremonese 7.

highlights in arrivo a breve…