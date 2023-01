De Zerbi ‘inguaia’ la Juventus: addio al big

Il calciomercato della Juventus può vedere un intreccio inaspettato con De Zerbi: il big si allontana, Allegri furioso

Settimane di attesa in casa Juventus, per una sessione di calciomercato invernale che sta per volgere al termine e pronta a rimandare al prossimo giugno i grandi movimenti, in entrata ed uscita.

Se i guai extracalcistici hanno portato, per il momento, ad una pesantissima penalizzazione che compromette la stagione per la squadra di Allegri, la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ non smette di valutare quelli che potrebbero essere i prossimi innesti da regalare al tecnico livornese per la stagione che si spera possa essere quella del definitivo ritorno ai vertici. Una rosa che registrerà non pochi cambiamenti, a tratti una vera e propria rivoluzione. Soprattutto a centrocampo dove Paredes è destinato a dire addio e a tornare al PSG, dopo il prestito. Rabiot resta in scadenza ed il rinnovo è tutt’altro che semplice, mentre McKennie è considerato una pedina sacrificabile in nome del bilancio. Un pò a sorpresa, però, un altro nome potrebbe finire per salutare la Torino bianconera con Roberto De Zerbi assoluto protagonista.

Dal Brighton al Chelsea: adesso De Zerbi scippa la Juventus

L’allenatore del Brighton ha grandi ambizioni per la squadra inglese ma dovrà fare i conti con i top club pronti a strappargli via i talenti più cristallini.

In primo piano Moises Caicedo, talentuoso centrocampista ecuadoregno che pare destinato a vestire la maglia del Chelsea il prossimo giugno. De Zerbi, in tal senso, è pronto a far tremare la Juventus. Il nome che Roberto De Zerbi avrebbe in mente e che conosce benissimo avendolo allenato già a Sassuolo è quello di Manuel Locatelli. Il club torinese intende puntare sull’ex rossonero anche se, davanti ad una grande offerta, la Juventus potrebbe essere tentata: non per meno di 35-40 milioni di euro.