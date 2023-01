Zaniolo snobbato dalla big: non se ne fa niente

Nicolò Zaniolo, attaccante in uscita dalla Roma di Mourinho, non è stato preso in considerazione da un top club in ambito di calciomercato

In questi giorni sta tenendo banco un tema abbastanza scottante in ambito di calciomercato. Nicolò Zaniolo ha deciso che vuole lasciare la Roma di Mourinho e intende farlo subito. Il classe ’99 sente che il suo ciclo in giallorosso è terminato, anche perché forse sarebbe dovuto finire già la scorsa estate.

Motivo per cui il suo agente, Claudio Vigorelli, si è attivato già da un po’ al fine di trovare una nuova sistemazione. E la Roma, dal canto suo, ha provveduto subito a mettere ufficialmente l’ex Inter sul mercato, a maggior ragione considerando che il contratto del calciatore è in scadenza giugno 2024. Per realizzare la cessione i giallorossi chiedono almeno 35-40 milioni di euro. Va bene anche il prestito con obbligo di riscatto, ma non devono esserci condizioni. In tal senso, ora appare molto più probabile un approdo all’estero di Zaniolo, in particolare in Premier League dove c’è il forte interesse da parte del Tottenham targato Antonio Conte e Fabio Paratici. Gli apprezzamenti nei confronti del talento azzurro non mancano di certo, col procuratore che ovviamente sta provando ad offrire le sue prestazioni pure alle big europee.

Calciomercato Roma, il PSG snobba Zaniolo: Milan in agguato per l’estate

Stando a quanto riferisce ‘Footmercato.net’, infatti, Zaniolo sarebbe stato proposto al Paris Saint Germain. I francesi, però, avrebbero di fatto ignorato la possibilità di prendere l’esterno 23enne, mostrando indifferenza.

Il che fa gioco al Milan: i rossoneri non potranno tentare di affondare il colpo nella sessione dei trasferimenti in corso, ma in estate le cose potrebbero cambiare. Il talento giallorosso piace parecchio soprattutto a Massara, che si era informato con Tiago Pinto negli scorsi mesi. La Roma, chiaramente, preferirebbe non darlo ad una diretta concorrente. I rossoneri, però, ci sono e continuano ad osservare silenziosamente.