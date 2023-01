Mourinho ha già l’erede di Zaniolo: Juve e Milan fregate due volte

Un rilevante obiettivo di Juventus e Milan sul calciomercato potrebbe essere offerto alla Roma di José Mourinho per il dopo Nicolò Zaniolo

Sono giorni caldi in casa Roma sul fronte calciomercato. E, in tal senso, non può non venire subito in mente la situazione scottante relativa al futuro di Nicolò Zaniolo. Come noto, il classe ’99 è in scadenza di contratto giugno 2024 e ormai ha deciso definitivamente di intraprendere una nuova avventura.

Da qui la richiesta di non prendere parte, neanche in panchina, al match che vedrà impegnati oggi i giallorossi contro lo Spezia. E la società, pienamente conscia del momento, ha acconsentito, sebbene in realtà José Mourinho avrebbe voluto che l’ex Inter fosse quantomeno a disposizione in caso di necessità. Sappiamo che il profilo di Zaniolo – valutato intorno ai 40 milioni di euro – piace parecchio da tempo a Juventus e Milan, ma appare più complicato un approdo del talento azzurro in una delle due big italiane nella finestra di calciomercato. Dunque, sembra più probabile un trasferimento all’estero, Premier League nello specifico. In Inghilterra, infatti, spicca l’interesse concreto da parte del Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici, che si erano già manifestati la scorsa estate.

Calciomercato Juventus e Milan, offrono Pulisic alla Roma per il dopo Zaniolo

Ma bianconeri e rossoneri potrebbero dover rinunciare anche ad un altro rilevante obiettivo in entrata. Il riferimento è a Christian Pulisic, attaccante di proprietà del Chelsea e non più centrale nel progetto dei ‘Blues’ targato Graham Potter.

I londinesi vogliono cedere lo statunitense per sfoltire la rosa, perciò non è da escludere che lo offrano ai capitolini nel caso Zaniolo dovesse realmente partire. La cessione del calciatore di La Spezia permetterebbe alla Roma di investire una discreta somma di denaro. Chissà che il futuro di Pulisic non possa dipingersi a breve di giallorosso.