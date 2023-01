Dybala sorprende tutti: di nuovo bianconero

Paulo Dybala ha sicuramente impattato in maniera positiva sulla Roma, che nell’ultima sfida contro la Fiorentina ha potuto contare sulla doppietta del Campione del Mondo argentino

Rimasto fuori a lungo a causa di un infortunio, Paulo Dybala ha recuperato bene la sua condizione, partecipando anche al Mondiale, poi vinto proprio dalla sua nazionale.

Anche con la Roma il talento argentino ha confermato tutte le sue doti, disputando una stagione fin qui decisamente positiva. Le cosa vanno così bene che però arrivano forti interessamenti da molti club, cosa che a Mourinho sicuramente non farà piacere.

Newcastle su Dybala, piazzamento Champions fondamentale

Su Paulo Dybala le attenzioni sono veramente molte, una di queste è sicuramente del Newcastle. Gli inglesi hanno tutta l’intenzione di attuare un progetto duraturo e con degli obiettivi nel mirino in ottica futura.

I magpies stanno facendo molto bene in questa stagione e il primo obiettivo è chiaramente il piazzamento Champions League. Chiudere con la qualificazione infatti significherebbe poter contare sull’ingresso di nomi importanti per la stagione a venire e Dybala sarebbe uno di questi. L’argentino, che ha un contratto con la Roma fino al 2025, è vincolato da una clausola rescissoria piuttosto bassa se consideriamo che la sua valutazione attuale si attesta sui 30 milioni. Il Newcastle infatti, qualora presentasse un’offerta da 20 milioni, potrebbe portare a casa il talento argentino – a tanto ammonta la clausola rescissoria.

Fino a ora Paulo Dybala ha disputato 16 partite con la maglia giallorossa e messo a segno 10 reti e firmato 3 assist. José Mourinho sta facendo molto affidamento sul ragazzo nato a Laguna Larga, ma di fronte a un’offerta non avrebbe voce in capitolo e la decisione spetterebbe solo al calciatore. Ben inteso che la Roma, per scongiurare la sua partenza, dovrebbe quantomeno puntare al piazzamento in zona Champions League, cosa che dopo la penalizzazione della Juventus risulta essere più abbordabile.