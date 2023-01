Osservato speciale 👀, l’Inter piazza il colpo in Serie A 🔥

Osservato speciale a San Siro: l’Inter studia le prossime mosse sul mercato e pensa al colpo in Serie A. Tutti i dettagli

Dopo un difficile avvio fino alle voci sulla panchina, Simone Inzaghi si è ripreso l’Inter e nell’ultima settimana ha riportato un altro trofeo sulla bacheca nerazzurra. Non c’è stata storia in Supercoppa contro il Milan campione d’Italia.

“A Milano sono arrivato in un grande club come l’Inter, qui insieme al mio staff, alla squadra, ai tifosi e alla società ho potuto conquistare due trofei il primo anno e iniziare questo 2023 alzando la Supercoppa”, ha dichiarato il tecnico nerazzurro. Questa sera, dalla sfida all’Empoli, riparte anche la rincorsa al Napoli e il tentativo di rimonta in campionato. L’Inter è ad oggi l’unica squadra che è stata in grado di battere la squadra di Spalletti nello scontro diretto dopo la ripresa. L’allenatore ci crede: “Supercoppa una spinta per la stagione? Assolutamente sì. Stasera però ci godiamo questo trofeo. Perché vincere così contro il Milan in una finalissima è bellissimo”. Anche a Riyadh c’è stato lo zampino di Dimarco, senza dubbio uno dei migliori della stagione dell’Inter. A discapito di Gosens.

Calciomercato Inter, ecco il possibile sostituto di Gosens

Il lungo calvario e i tanti infortuni sono ormai alle spalle, ma il laterale ex Atalanta è nel frattempo diventato a tutti gli effetti una riserva di Dimarco.

Non è così da escludere la possibile partenza del tedesco nel prossimo calciomercato estivo. In caso di addio, Marotta e Ausilio potrebbero subito affondare il colpo per Parisi. Il promettente esterno dell’Empoli, già nel mirino di Juventus e Lazio, rappresenterebbe il profilo ideale per il 3-5-2 di Inzaghi alle spalle di Dimarco. Possibile, dunque, un sorpasso su Juve e Lazio per almeno 15 milioni di euro. Parisi sarà un osservato speciale questa sera a San Siro.