HIGHLIGHTS | Il Bologna ci prova ma non basta: con la Cremonese è 1-1

Termina in perfetta parità la sfida delle 18.30 al Renato Dall’Ara tra Bologna e Cremonese, sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A.

Nel primo tempo è il Bologna a rendersi più pericoloso, ma non basta per sbloccare la partita. Ad inizio ripresa, al 50° minuto, è la Cremonese di Ballardini a passare in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato dall’ex Venezia Okereke. Bastano cinque minuti ai padroni di casa per trovare la via del pareggio, che arriva grazie all’autorete di Chiriches. Il Bologna spinge per trovare la vittoria ma non basta.

Grazie a questo pareggio, i rossoblu agganciano Fiorentina e Juventus a quota 23 punti, mentre la Cremonese resta in ultima posizione con 8 punti. Nella prossima giornata il Bologna ospiterà lo Spezia, mentre la Cremonese sarà di scena allo Zini nella complicatissima partita contro l’Inter.

