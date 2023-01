Skriniar vicino all’addio, parla l’agente: “rinnovo non possibile”

Uno dei casi più spinosi in casa Inter è senza dubbio quello legato a Milan Skriniar, che sembra sempre più lontano dai nerazzurri.

Il calciomercato invernale è pronto ad entrare nella sua fase più calda, con le società al lavoro non solo per quanto riguarda gli acquisti, ma anche per le cessioni.

Una delle società più attive è l’Inter, che sta pensando se fare qualche operazione in questi ultimi giorni della sessione invernale. In casa nerazzurra però, oltre a possibili trattative di mercato, a tenere banco è il futuro dell’attuale capitano Milan Skriniar, che sembra essere sempre più lontano da Milano. A fare il punto sulla situazione legata al centrale slovacco, ci ha pensato lo stesso procuratore del calciatore Roberto Sistici.

Agente Skriniar: “rinnovo non possibile al momento”

Come detto, ci ha pensato lo stesso agente di Skriniar a fare il punto della situazione, durante la trasmissione Derby del lunedì in onda su Telenord.

Roberto Sistici, per quanto riguarda un possibile rinnovo, ha dichiarato che “al momento non c’è questa possibilità. Chi conosce Milan conosce anche la sua professionalità e lealtà, sa benissimo che onorerà sempre la maglia del club per il quale è tesserato, un club che gli ha dato molto e al quale lui darà il massimo, come sempre. Certe strumentalizzazioni, che evidentemente non dipendono da noi, non fanno il bene del calciatore e crediamo anche che impediscano la giusta serenità che merita la squadra”.

L’agente, ha svelato anche i retroscena sulla trattativa avvenuta l’estate scorsa con il PSG, aggiungendo che “la verità è che la decisione di mettere Milan Skriniar sul mercato è stata presa quest’estate dall’Inter, ovviamente non dal giocatore. Una scelta della Società che ha portato a una trattativa tra Inter e PSG, della quale ovviamente eravamo stati informati. A un certo punto la trattativa si è interrotta ed eravamo stati informati anche di questo passaggio, una decisione che non spettava a noi e che il giocatore ha serenamente accettato, con professionalità e assoluto rispetto del contratto. L’autunno scorso abbiamo risposto a tutte le richieste di incontro avanzate dalla Società, dopo una serie di incontri preliminari abbiamo presentato una nostra richiesta economica e successivamente, a inizio novembre 2022, la Società ci ha presentato una proposta. Circa un mese dopo, prima di Natale, ho comunicato all’Inter la decisione di non accettare la loro proposta. Scelta ribadita a inizio gennaio, prima della Finale di Supercoppa, quando ho anche informato i dirigenti nerazzurri Marotta e Ausilio che ci ritenevamo liberi di ascoltare offerte di altri club. Non era magari una comunicazione obbligatoria, ma era per il giocatore e il sottoscritto il modo più corretto di procedere, sapendo che serietà e trasparenza sono per noi il modo migliore di procedere.Ripeto, non abbiamo mai saltato nessun appuntamento con l’Inter”.