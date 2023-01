HIGHLIGHTS | Baldanzi gela San Siro: Inter battuta 0-1

Grande impresa della squadra di Zanetti, che batte l’Inter per 0-1 grazie alla rete del classe 2003 Tommaso Baldanzi.

Termina con la grandissima vittoria dell’Empoli la sfida di San Siro. La squadra nerazzurra ci prova nella prima frazione di gioco, con l’Empoli che però si difende molto bene. La partita cambia al minuto 40, quando il direttore di gara Rapuano espelle Skriniar per doppio giallo, costringendo i nerazzurri a giocare tutta la ripresa in inferiorità numerica.

L’Empoli inizia il secondo tempo ben messo in campo, concedendo poche occasioni alla squadra di Simone Inzaghi. Il vantaggio per la squadra di Zanetti arriva al minuto 66 grazie a Tommaso Baldanzi, che batte Onana tutt’altro che incolpevole. Nel finale l’Inter va vicino al pari, ma la traversa salva la porta difesa dei toscani. L’Inter ci prova ma non basta, con l’Empoli che sbanca San Siro dopo una grande prestazione

Con questa pesante sconfitta, l’Inter resta a 37 punti a meno tredici dalla vetta, mentre l’Empoli arriva a quota 25 conquistando il nono posto e superando la Juventus. Nella prossima giornata, i nerazzurri saranno di scena a Cremona contro la Cremonese, mentre l’Empoli ospiterà al Castellani il Torino di Ivan Juric.

