Offerta shock per Vlahovic: la Juventus non può nulla

Il calciomercato invernale sta entrando nella sua fase più calda, con le società pronte a valutare possibili nuovi innesti.

Una delle società che si sta muovendo in questo senso è il Barcellona, che ha intenzione di provare a regalare qualche rinforzo a Xavi. Oltre a questa sessione di mercato, però, i blaugrana sembrano già proiettati al futuro, tanto da programmare le prossime strategie di mercato. Il reparto che la società spagnola vuole rinforzare nella prossima stagione è l’attacco, con l’obiettivo principale che sembra essere già stato individuato dalla dirigenza.

Il Barcellona piomba su Vlahovic: in arrivo la grande offerta

Come detto, il Barcellona sembra aver già iniziato a programmare il futuro, con il primo obiettivo per la prossima stagione che sembra essere già stato individuato.

Stiamo parlando di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus e della nazionale serba. Il caos che sta vivendo la vecchia signora, con possibile esclusione dalle coppe europee, potrebbe portare l’ex Fiorentina a prendere in considerazione l’idea di lasciare Torino. Il Barcellona, vista la situazione in casa bianconera, potrebbe decidere di approfittarne tanto che, stando a quanto riporta il portale fichajes.net, starebbe pensando di presentare alla Juventus un’offerta da circa 80 milioni di euro. Prima di tentare l’affondo decisivo, però, i blaugrana dovranno risolvere i problemi finanziari, sopratutto quelli legati al monte ingaggi dei propri calciatori. Nonostante ci sia una seconda parte di stagione tutta da giocare il mercato del futuro sembra già entrare nel vivo, con la Juventus che potrebbe perdere il proprio bomber. Il futuro di Dusan Vlahovic in maglia bianconera non è mai stato cosi in bilico.