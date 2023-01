Svolta Milan 🚨, pronto il doppio colpo scaccia-crisi 🔥

Il Milan di Pioli non sa più vincere: la dirigenza rossonera corre ai ripari. Possibile doppio colpo immediato

“È un momento delicato, ma siamo pur sempre secondi in classifica da soli, non è un grande disastro”.

“E siamo agli ottavi di Champions, cosa che lo scorso anno non eravamo riusciti a fare. Ora serve ritrovare una certa serenità. Cinque insuccessi di fila? Con la Roma abbiamo dominato, le altre le abbiamo giocate male. Non è il nostro momento migliore dal punto di vista tecnico, tattico e psicologico, è evidente”. E su Pioli: “Fiducia in lui? È una domanda che speravo di non sentire. Ovviamente sì”. Dopo il crollo dell’Olimpico, seguito alla Supercoppa, è intervenuto in prima persona Paolo Maldini per scuotere l’ambiente in casa Milan. Il 4-0 contro la Lazio ha certificato la crisi di gioco e risultati della squadra rossonera, e un primo aiuto per Pioli potrebbe ora arrivare dal mercato.

Calciomercato Milan, doppio colpo invernale

Come noto, il club rossonero ha avviato i contatti per provare a portare subito a Milano Nicolò Zaniolo.

Ne ha parlato ieri anche Massara: “Vedremo se ci saranno opportunità da qui alla fine, ma ritengo che sarà molto difficile”. La trattativa non è affatto semplice e il Milan potrà regalare il giocatore a Pioli solo attraverso un prestito iniziale. Con la Roma va però trovata l’intesa sulle cifre e l’eventuale riscatto. Ma non solo Zaniolo. La squadra rossonera è corta anche a centrocampo e Maldini e Massara potrebbero fare un tentativo anche per il prestito di Aouar. Stesso discorso per il francese: il Milan può prelevarlo dal Lione solo in prestito con un eventuale riscatto futuro. Staremo a vedere.