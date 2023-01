Roma, c’è il sì per il post Zaniolo: già scelto il sostituto

I piani della Roma per la trequarti sono chiari: il gioiello ha già detto sì, l’indizio fa sognare Mourinho

Sette punti nelle ultime tre uscite di campionato e, all’orizzonte, il big match di Serie A contro il Napoli. Il momento della Roma, tra campo e calciomercato, sembra ben chiaro.

I giallorossi devono provare a scalare la classifica per riportarsi nelle prime posizioni. A pari punti con Inter e Lazio ma virtualmente quinti, gli uomini di Mourinho potrebbero vedere cambiamenti importanti nelle ultime ore a disposizione durante il mercato di gennaio. Sì, perché se da un lato Nicolò Zaniolo pare diventato un corpo estraneo e la sua partenza (Milan e Tottenham in pole) pare scontata, anche in entrata il club capitolino intende fare qualcosa di importante. A maggior ragione se Zaniolo dovesse partire entro il 31 gennaio, andrebbe valutato il sostituto dell’ex interista. E da questo punto di vista, un nome su tutti stuzzica la fantasia giallorossa: si tratta di Nabil Fekir, fantasista del Real Betis che sembra destinato a dire addio agli spagnoli. Pare che il club stia pensando di accettare la proposta araba di 16-17 milioni di euro: la Roma, però, rimane davanti.

Fekir alla Roma: c’è già il sì

Fekir ha già dato il suo gradimento alla pista capitolina e preferirebbe o la Premier League o, appunto, la squadra di Mourinho all’Arabia Saudita.

Ed intanto il Betis, pronto a lasciarlo partire, ha intenzione di investire l’incasso sull’erede che potrebbe essere Hakim Ziyech. Il marocchino, accostato a più riprese in Italia (Milan e Juventus su tutte) volerebbe in Spagna prendendo il posto di Fekir. La posizione del francese è chiara e se Zaniolo dovesse effettivamente lasciare subito la Roma, allora l’ipotesi di un approdo alla corte di Mourinho sarebbe decisamente probabile.