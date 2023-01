HIGHLIGHTS Scontro diretto ai granata, ci pensa Vilhena: Lecce-Salernitana 1-2

Si è da poco chiuso l’anticipo tra Lecce e Salernitana, scontro diretto molto importante per le due compagini. I campani hanno avuto la meglio e tutto è successo nel primo tempo

Lo scontro serale prevedeva un interessante scontro diretto tra Lecce e Salernitana. I padroni di casa hanno però avuto la peggio e sono usciti sconfitti davanti al proprio pubblico, nonostante il gol di Strefezza che aveva accorciato le distanze.

Tutto succede praticamente nel primo tempo, con la Salernitana che mete subito in chiaro le cose al 5′, quando Dia decide senza troppi complimenti di calciare dal limite dell’area. La palla si insacca all’angolino basso di sinistra. Dopo quindici minuti i campani si riaffacciano davanti alla porta salentina e grazie a Vilhena trovano il gol del raddoppio, grazie all’assist decisivo di Dia. I granata non hanno neanche il tempo di festeggiare, perché dopo 3 minuti il Lecce accorcia le distanze grazie a Gabriel Strefezza che centra la porta da dentro l’area.

Lecce-Salernitana 1-2: Highlights, tabellino e classifica

La seconda frazione di gioco regala meno emozioni rispetto alla prima metà di gara. La Salernitana si copre bene cercando di portare a casa i tre punti e il Lecce non riesce a rendersi incisivo in fase offensiva. Anzi, al 49′ e al 55′ i campani hanno la possibilità di ampliare il loro parziale, ma Piatek e Candreva non trovano la rete. La partita termina con il risultato di 1-2

LECCE-SALERNITANA 1-2

Dia 5′ (S), Vilhena 20′ (S), Strefezza 23′ (L)

La classifica: Napoli 50, Milan 38, Lazio 37, Inter 37, Roma 37, Atalanta 35, Udinese 28, Torino 26, *Bologna 26 Empoli 25, Juventus 23, Fiorentina 23, Monza 22, *Salernitana 21 *Lecce 20, *Spezia 18, Sassuolo 17, Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 8

*una partita in più

**In arrivo gli highlights del match