HIGHLIGHTS | Ribaltone Lautaro, doppietta dell’argentino: Cremonese-Inter 1-2

Una voglia di tornare protagonista dopo la pesante sconfitta a San Siro contro l’Empoli: decisiva una doppietta di Lautaro Martinez dopo il gol di Okereke

Una vittoria per scacciare il malumore iniziato dopo la sconfitta casalinga contro l’Empoli: basta una doppietta di Lautaro Martinez per tornare da Cremona con altri punti importanti in classifica. La lotta Champions League si è fatta sempre più vivace con tante squadre raccolte in pochi punti. I nerazzurri dovranno così sudare sette camicie per tornare alla ribalta dopo ben sei sconfitte collezionate già in Serie A in questa stagione. Tanta delusione in casa Cremonese, che speravano di raccogliere almeno un pareggio contro una big d’Italia. Al momento i grigiorossi restano in ultima posizione nonostante il gol in apertura da urlo di Okereke.

Ecco il tabellino di Cremonese-Inter:

Cremonese: Carnesecchi; Bianchetti (65′ Buonaiuto), Chiriches, Vasquez; Sernicola, Castagnetti (64′ Afena-Gyan), Meité, Benassi, Valeri; Okereke (72′ Zanimacchia), Ciofani (64′ Dessers). Allenatore: Ballardini.

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu (65′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (65′ Gosens); Dzeko (76′ Lukaku), Lautaro Martinez (76′ Correa). All.: Inzaghi

Reti: 11′ Okereke (C), 21′, 65′ Lautaro Martinez (I)

L’altro anticipo giocato sabato pomeriggio, Empoli-Torino, è terminato sul punteggio di 2-2: sono i toscani a portarsi sul doppio vantaggio grazie alle reti di Luperto e Marin, ma poi la squadra di Juric riesce a trovare i gol con Ricci e Sanabria per un pareggio insperato fino a pochi minuti prima del termine della gara.