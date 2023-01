Intreccio con la Juventus, il campione del mondo alla corte di Mourinho

Il tecnico portoghese è pronto ad approfittare delle difficoltà del club bianconero: clamoroso ritorno nella Capitale

Già in affari col PSG per la questione legata al possibile futuro riscatto diGeorginio Wijnaldum, sul quale la Roma può esercitare il diritto fissato a 8milioni, ben presto José Mourinho potrebbe ritrovarsi ad intavolare una nuova trattativa col ricco club francese.

Stavolta, sebbene indirettamente, nel nuovo possibile affare coi transalpini potrebbe rientrarvi anche la Juve. Che a sua volta sta usufruendo, sempre in prestito, delle prestazioni del nuovo obiettivo del tecnico lusitano. Un giocatore che, forse in pochi lo ricordano, ha già vestito la maglia giallorossa in una delle sue precedenti esperienze in Italia.

Mourinho spinge per Leandro Paredes

L’identikit risponde al nome di Leandro Paredes, il calciatore argentino che con tutta probabilità non verrà riscattato dalla Juve al termine della stagione. E non solo per questioni di natura economica, considerando lo scarso rendimento del calciatore, che sta pagando anche la travagliata stagione del club bianconero.

Già alla Roma, con alterne fortune, nelle stagioni 2014-15 e 2016-17, il sudamericano è nome gradito allo Special One, convinto di poterlo strappare al PSG, in cui comunque tornerebbe solo per essere poi rimesso sul mercato. I rapporti tra la famiglia Friedkin e Nasser Al-Khelaifi, del resto, sono ottimi. E chissà che acquistando Paredes -un esubero tecnico conclamato per Luis Campos e soci- la Roma non ottenga anche uno sconto sul riscatto di Wijnaldum, atteso ora al rientro in campo dopo l’infortunio di diversi mesi fa.