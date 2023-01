La Juve rischia grosso: colpaccio in Bundesliga

Bianconeri in crisi societaria e reduci da una pesante sconfitta in campionato, ora cresce il pericolo di ridimensionamento la prossima estate con diverse cessioni alle porte. Attenzioni dalla Bundesliga per un centrale in sostituzione ad un flop

L’ultima sconfitta rimediata nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie A contro il Monza è lo specchio di una situazione molto particolare che la Juventus sta vivendo da qualche tempo. I problemi societari, finiti per intaccare anche questioni di carattere finanziario e burocratico, potrebbero adesso costringere la nuova dirigenza ad attuare un serio ridimensionamento la prossima estate anche in organico.

Massimiliano Allegri resta il primo sotto osservazione, ma è probabile che a partire dalla prossima stagione possa attuarsi un netto cambio in panchina. Intanto, anche alcuni elementi della rosa sono in dubbio permanenza. Oltre ai soliti volti noti come Adrien Rabiot, Wes McKennie, Alex Sandro e Juan Cuadrado, a destare qualche preoccupazione potrebbe essere anche il neo-arrivato Gleison Bremer.

Calciomercato, anche Bremer in dubbio permanenza

Il centrale brasiliano, reduce da una sfortunata esperienza nel Campionato del Mondo in Qatar, ha dalla sua un valore di mercato niente male. La Juventus potrebbe quindi sfruttarlo per battere cassa e rimpolpare le grosse perdite, andando a favorire i piani del Bayern Monaco.

Il club bavarese mira a Bremer come sostituto dell’altro centrale Dayot Upamecano. Quest’ultimo non convince a pieno Julian Nagelsmann e potrebbe infine essere immesso sul mercato per fargli cambiare aria.