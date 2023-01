“Imbarazzante”: ‘cacciato’ dalla Juve, il destino è già segnato

Un calciatore di proprietà della Juventus ha ricevuto numerose critiche da parte dei suoi tifosi e la sua carriera può proseguire altrove

In casa Juventus il clima è di quelli davvero pesanti. E come potrebbe essere altrimenti: la squadra targata Massimiliano Allegri ha detto addio in un colpo solo a quanto di buono fatto in termini di risultati prima della pausa per il Mondiale qatariota. Quindici punti di penalizzazione sono tanti e ora sembra un’impresa raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League.

A maggior ragione considerando che i torinesi difficilmente riusciranno a incasellare un filotto di vittorie in campionato. E l’ennesima disfatta contro il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani lo dimostra ampiamente. La ‘Vecchia Signora’ – fra le mura dell’Allianz Stadium – non ha segnato neanche un gol in più di novanta minuti, pur avendo tirato in porta molto di più rispetto ai propri avversari. Ciò è indice di confusione e un po’ anche rassegnazione, nonostante l’atteggiamento nel secondo tempo sia stato tutto sommato positivo. Ma molti calciatori continuano a non convincere, in particolare Manuel Locatelli. Il centrocampista ex Sassuolo, il cui trasferimento a Torino dal club neroverde fa sempre discutere per la modalità, non ha mai lasciato il segno dal suo approdo alla Juve e il rendimento andrebbe di gran lunga migliorato.

Calciomercato Juventus, il punto su Locatelli

Tant’è che su Twitter si possono trovare diversi commenti critici rivolti proprio al talento classe ’97, con parecchi tifosi che vorrebbero la cessione. E qual è la posizione della Juventus in tal senso?

Se dovesse arrivare un’offerta adeguata (sui 25-30 milioni di euro), i bianconeri non ci penserebbero due volte a dire addio. Perciò, il calciatore potrebbe davvero partire nel corso della prossima estate. E si registrano sempre degli interessamenti concreti provenienti dalla Premier League. Staremo a vedere.

Comunque possiamo anche andare in B, mi basta non vedere più schifezze come De Sciglio, Gatti, Alex Sandro, Locatelli e Paredes. — Freddy Ray (@Freddy_Ray) January 30, 2023

Ci lamentiamo di Locatelli ma la sua alternativa si chiama Paredes, non so chi sia peggio tra i due — Giuseppe 波風ミナト (@giuseppeJ1306) January 29, 2023

locatelli è imbarazzante — аnna 🪁 (@chiesaxj) January 22, 2023

Locatelli prima che scendiamo in B vendiamolo — Davide Silver -15 (@SilverErLucano) January 22, 2023

dovrebbero penalizzare la Juve solo per aver preso Locatelli pagandolo quella cifra — diego dal ben (@diego_dalben) January 30, 2023