HIGHLIGHTS | Lampo del Verona, poi ci pensa Samardzic: 1-1 ad Udine

Partita gradevole alla Dacia Arena, dove Udinese e Verona si danno battaglia nel posticipo della 20esima giornata: finisce con un pari

Scesi in campo per ultimi in una giornata di campionato – la 20esima, prima del girone d’andata – iniziata addirittura venerdì scorso, Udinese e Verona si devono accontentare di un punto a testa in una partita decia nel primo tempo.

Dopo appena 4′ sono gli scaligeri a passare in vantaggio, per effetto di un tiro dalla distanza di Lazovic deviato da Becao: la palla si impenna e si insacca beffardamente all’incrocio. Nulla da fare per l’incolpevole Silvestri, con la Lega che cataloga l’episodio come autogol del brasiliano. L’Udinese non sta a guardare e reagisce con veeemenza: in una delle tante iniziative è Samardzic a trafiggere l’ottimo Montipò con un sinistro chirurgico al minuto 21. Nella ripresa i friulani spingono, ma il Verona punge in contropiede. Finisce 1-1, punto prezioso, in chiave salvezza, soprattutto per i gialloblù.

HIGHLIGHTS Udinese-Verona 1-1: tabellino e classifica

Udinese-Verona 1-1

4′ aut. Becao (V), 21′ Samardzic (U)

* A breve in arrivo gli highlights del match

La classifica di Serie A: Napoli 53, Inter 40, Lazio 38, Atalanta 38, Milan 38, Roma 37, Udinese 29, Torino 27, Bologna 26, Empoli 26, Monza 25, Fiorentina 24, Juventus 23, Salernitana 21, Lecce 20, Sassuolo 20, Spezia 18, Verona 13, Sampdoria 9, Cremonese 8.