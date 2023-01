Il contratto è agli sgoccioli: da Messi a Benzema, cosa sta succedendo

Conclusa la sessione invernale di mercato è tempo di badare ai futuri parametri zero, ecco tutti i principali candidati ad animare l’estate della Serie A e dei più importanti scenari calcistici internazionali

Alle ore 20 di questa sera s’è chiusa ufficialmente la sessione invernale di calciomercato del 2023, lasciando dietro di sé una serie di colpi di interesse internazionale che hanno rapito la scena mediatica soprattutto nelle ultime ore. Buona parte dei grandi club, tuttavia, è rimasta silente in attesa di studiare le mosse avversarie e capire come contrattaccare soprattutto la prossima estate.

Non a caso, infatti, al termine della stagione sportiva il calciomercato raggiunge l’apice del movimento. Non soltanto fronte acquisti e cessioni dietro lauti compensi, ma anche lungo il filo che porta ai calciatori svincolati. I cosiddetti ‘parametri zero‘. Nel recente passato sempre più realtà, sia italiane che europee, hanno iniziato a prelevare calciatori con questa modalità per risparmiare ingenti somme di denaro e rientrare così, senza penalizzazioni, nei parametri restrittivi del Fair Play Finanziario. In ottica giugno, sono numerosi i fuoriclasse non ancora blindati dalle proprie squadre e privi di qualsiasi tipo dia accordo con eventuali pretendenti.

Calciomercato, tutti i profili in scadenza a giugno 2023

In Serie A il nome principale resta quello di Adrien Rabiot. Il centrocampista della Juventus non ha firmato ancora alcun rinnovo di contratto e su di lui spingono soprattutto club di Premier League. Senza ovviamente tenere in considerazione l’operazione del Paris Saint-Germain per Milan Skriniar, della quale si conosce ormai abbastanza.

A proposito dei parigini, sfondando i confini nazionali italiani, un altro calciatore in forte dubbio permanenza è Lionel Messi. In Francia però hanno fatto intendere che verrà raggiunto un accordo per il prolungamento a corte di Christophe Galtier. Anche Yuri Tielemans lascerà il Leicester City, incapace di monetizzare una cessione piuttosto remunerativa, così come probabilmente anche il Pallone d’Oro uscente Karim Benzema dal Real Madrid. Il mediano italiano Jorginho lascerà il Chelsea, per firmare un contratto biennale con i condottieri inglesi dell’Arsenal.

Da valutare anche la posizione di Marcus Thuram, fortemente richiesto dall’Inter in sostituzione del rientrante Romelu Lukaku alla base londinese. Destano interesse anche le situazioni degli altri obiettivi di Juventus e Milan, Roberto Firmino e Marco Asensio. Allo stesso modo i due terzini sinistri Alejandro Grimaldo e Raphael Guerreiro.