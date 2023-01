Darmian fa esplodere San Siro: Inzaghi batte Gasperini e vola in semifinale

Allo stadio San Siro si è disputato il primo quarto di finale di Coppia Italia tra Inter e Atalanta, con la squadra di Inzaghi che approda in semifinale grazie alla rete di Darmian.

Il primo tempo si apre con un Inter che partire subito forte e va vicina al vantaggio con Calhanoglu, ma la conclusione del centrocampista turco si stampa sul palo. La squadra di casa protesta per un presunto calcio di rigore per fallo di mano, ma per il direttore di gara Chiffi si può proseguire. Termina in parità la prima frazione di gioco. Nella ripresa la squadra di Inzaghi è molto aggressiva, e trova il vantaggio al minuto 57 grazie alla rete realizzata da Darmian. L’Atalanta ci prova senza però creare molti problemi alla difesa nerazzurra, che occupa molto bene ogni zona del campo. Termina con la vittoria dell’Inter per 1-0 la sfida di San Siro.

Darmian stende l’Atalanta: l’Inter vola in semifinale

Vittoria importante per gli uomini di Simone Inzaghi, che continuano il proprio percorso nella competizione battendo un Atalanta poco pericolosa. Domani al termine della sfida tra Juventus e Lazio, la squadra nerazzurra scoprirà la propria avversaria per la semifinale.