L’ex nerazzurro per Pioli: sfida a Marotta per il post Leao

Il calciomercato invernale ha ormai lasciato spazio al campo: clamoroso duello milanese per la prossima estate

La stagione di Inter e Milan andrà avanti, al netto di quanto registrato nella sessione invernale di calciomercato. Un gennaio d’attesa per le milanesi.

Inter e Milan devono vincere e convincere, sul campo, in una seconda parte d’annata che dirà tanto anche sulle scelte future dei club di Zhang e Cardinale. In tal senso, in vista della prossima estate, rischia di prospettarsi un nuovo duello tutto milanese. Se l’Inter deve fare i conti con l’emergenza in difesa ed i possibili cambiamenti in avanti, molti più cambiamenti attenderanno la rosa del Milan. Leao non ha ancora rinnovato e al momento difficilmente ciò accadrà: con De Ketelaere che ha deluso ed il duo Saelemaekers-Messias che non regala garanzie, Maldini è intenzionato a portare a Milanello un grande colpo. E gli occhi della dirigenza rossonera sono rivolti adesso in Premier League, in casa Aston Villa, dove Philippe Coutinho sta facendo fatica ad imporsi. Arrivato in estate per 20 milioni di euro, il gioiello verdeoro potrebbe finire per cambiare nuovamente aria in estate. Da esterno o trequartista, Coutinho sarebbe un acquisto top per il ‘Diavolo’ che punterebbe al prestito, visto anche il contratto con l’Aston Villa che scadrà solo nel 2026.

Coutinho in Serie A: duello Milan-Inter

L’ipotesi addio a titolo temporaneo servirebbe anche a non depauperare ulteriormente un investimento così importante: 19 presenze senza né reti né assist, con soli 797’ in campo.

Attenzione, però, anche all’Inter. Se Coutinho dovesse confermare il trend negativo da qui a giugno, durante la prossima estate il duello tutto milanese prenderebbe quota. Marotta ha messo sul mercato Joaquin Correa e Coutinho, da questo punto di vista, andrebbe a rimpiazzare proprio l’ex laziale. Situazione in divenire, dunque, con l’ex nerazzurro che potrebbe davvero fare ritorno a Milano, tra sei mesi.