Uno gratis, l’altro a 6 milioni: doppio addio all’Inter

Il calciomercato invernale ha chiuso i battenti, con le società che sono riuscite a piazzare gli ultimi colpi per rinforzare la propria rosa.

Oltre alla sessione appena conclusa, però, c’è quella estiva in vista della prossima stagione che sembra già entrare nel vivo. La squadra più attiva in questo senso è il Monza, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di mister Palladino per la prossima stagione. Il reparto che i brianzoli intendono rinforzare è il centrocampo, tanto che stanno valutando la chiusura di un doppio colpo in breve tempo.

Il Monza guarda al futuro: Sensi e Gagliardini gli obiettivi

Il reparto che Galliani intende rimpolpare è il centrocampo, tanto che sembra aver già individuato gli obiettivi. Stiamo parlando di Stefano Sensi, già in rosa con la formula del prestito, e di Roberto Gagliardini che, al termine della stagione, saluterà i nerazzurri vista la scadenza del contratto. Per quanto riguarda Sensi, il Monza sembra pronto a mettere sul piatto circa 6 milioni di euro pur di tenerlo in rosa, con l’Inter che potrebbe decidere di accettare l’offerta in quanto non comporterebbe minusvalenza. Per Gagliardini, invece, sarà necessario uno sforzo per quanto riguarda l’ingaggio, oltre che a convincerlo della bontà del progetto tecnico. Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare, il mercato del futuro sembra già pronto ad entrare nel vivo.