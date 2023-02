Coppa Italia, la Fiorentina stende il Torino e vola in semifinale

Gara decisa nella ripresa: i toscani passano in vantaggio col bomber serbo, poi raddoppiano al 90′. Tardiva la reazione granata

Dopo l’Inter, prima ad essersi qualificata per le semifinali grazie all’affermazione di martedì sera contro l’Atalanta, anche la Fiorentina stacca il pass per le semifnali di Coppa Italia battendo il Torino di Ivan Juric vendicando così la sconfitta interna patita in campionato 10 giorni fa.

All’Artemio Franchi finisce 2-1 per la Viola, in gol con Luka Jovic al 65′ e con Jonathan Ikoné al 90′. In pieno recupero, al minuto 93, l’inutile gol di Karamoh, che rende solo un pochino meno amara la sconfitta. La squadra di Vincenzo Italiano aspetta ora, nell’ultimo atto della competizione, la vincente dello scontro tra Roma e Cremonese, impegnate in serata all’Olimpico di Roma.

Fiorentina-Torino 2-1: il tabellino

Fiorentina-Torino 2-1

65′ Jovic (F), 90′ Ikoné (F), 93′ Karamoh (T)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Terzic; Bonaventura (st 41′ Duncan), Mandragora (st 28′ Amrabat), Barak; Gonzalez, Jovic (st 28′ Cabral), Kouamé (st 17′ Ikoné)

A disposizione: Cerofolini, Sirigu, Biraghi, Saponara, Ranieri, Venuti, Marinez Quarta, Amatucci, Bianco, Brekalo

Allenatore: Italiano

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo (st 17′ Aina), Ricci, Linetty (st 17′ Ilic), Vojvoda (st 31′ Karamoh); Miranchuk, Vlasic; Sanabria

A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Vieira, Adopo, Seck, Gineitis, Caccavo, Ciammaglichella, N’Guessan

Allenatore: Juric

Arbitro: Doveri di Roma (ass. Colarossi e Margani, IV Ferrieri Caputi; Var Banti; Avar Marini)