Se lo prende Salihamidzic: altro colpo a zero sfumato per Allegri

Uno degli obiettivi low cost – perchè a parametro zero – della Juve, è vicino ad accasarrsi al Bayern pigliatutto

In questo periodo storico – segnato, per la Juve, dalle difficoltà di bilancio e dalla pendenza delle penalizzazioni nonchè dell’altro filone di inchiesta sulla manovra stipendi – fare mercato non è facile. Spendere senza prima aver venduto diventa un esercizio semplicemente impossibile.

Ecco che allora, quando se ne presenta l’occasione, un possibile colpo a zero è sempre ben accetto. Soprattutto se il calciatore in questione è più che valido. Peccato, per la Juve, che il profilo adocchiato sia stato messo nell’agenda degli acquisti da un club potente economicamente come il Bayern Monaco dell’ex bianconero Hasan Salihamidzic.

Laimer resta in Germania: addio Juve

Col contratto in scadenza nel prossimo giugmo, e senza che si sia mai trovato l’accordo col Lipsia per il rinnovo, Konrad Laimer è certo di una cosa: di andar via a parametro zero il prossimo 1 luglio. Se fino a qualche giorno fa Juventus e Arsenal erano in corsa per accaparrarsi il suo cartellino, l’indiscrezione riportata da ‘Todofichajes.com’ sgombra il campo da equivoci.

Secondo il portale spagnolo infatti, il centrocampista tedesco si sarebbe già accordato col club bavarese. Già assoluto specialista, ormai da anni, nel portare tra le proprie fila i migliori giocatori già militanti nelle squadre rivali della Bundesliga. Certamente Laimer fa parte di questa schiera.