Addio solo rimandato: la cessione è già decisa

Poche operazioni di calciomercato in Serie A nella sessione invernale di calciomercato. In estate ci sarà una vera e propria rivoluzione con l’addio di numerosi top player

Tutto rimandato all’estate: tanti big partiranno con una voglia di lasciare anche l’Italia per nuove avventure importanti e suggestive. I top player cercheranno così di trovare una destinazione per mettersi nuovamente in mostra. In primis, c’è il caso di Nicolò Zaniolo che è stato vicinissimo alla cessione della Roma, ma non c’è stato nessun accordo. Ora non farà parte del progetto giallorosso tornando a casa sua, a La Spezia, dopo i vari problemi con i tifosi che l’hanno inseguito fin sotto casa.

Verso l’addio già annunciato il centrale slovacco dell’Inter, Milan Skriniar, che ha già firmato con il Paris Saint-Germain. Il suo trasferimento ci sarà soltanto in estate, ma in questi mesi cercherà di essere professionista come ha saputo dimostrare in tutti questi anni a Milano. Inoltre, potrebbe lasciare la Juventus anche Adrien Rabiot con il suo contratto in scadenza nel prossimo giugno. Il centrocampista francese è stato ad un passo dall’addio in estate con il forte interessamento della Premier League, in particolar modo del Manchester United. Ora il suo futuro è altrove lasciando la Serie A per una nuova avventura suggestiva.

Serie A, tanti big diranno addio in estate

In casa Inter tiene banco anche il futuro del laterale nerazzurro, Denzel Dumfries, che sotto la gestione di Simone Inzaghi non è considerato un titolarissimo. Tante panchine collezionate dall’olandese, che ora starebbe pensando già all’addio. La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro con il Chelsea che l’ha monitorato a lungo per poi cambiare obiettivo di mercato.

La Premier ha acquistato sempre più valore nelle ultime stagioni con tanti big che vorrebbero così giocare nel miglior campionato d’Europa in questo momento. La Serie A ha perso così tanti campioni negli ultimi anni che sono volati altrove senza la forza economica del campionato inglese.