La Juve può sorridere: “Così non sarà sanzionata”

La Juventus al centro, ancora, delle polemiche e non solo per il caso plusvalenze: adesso i bianconeri potrebbero ricevere buone notizie

Una stagione tribolata, fatta di alti di saliscendi come fossero montagne russe. In casa Juventus si naviga a vista, dopo la recente penalizzazione che ha ufficialmente compromesso la classifica che cominciava a sorridere alla squadra di Massimiliano Allegri.

In attesa di scendere in campo domani sera per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio, la società bianconera deve fare i conti con l’Inchiesta Prisma. Se la questione legata alle plusvalenze fittizie ha portato, come detto, già pesanti conseguenze, è ancora tutto da decifrare quello che sarà il percorso riguardante l’ormai nota ‘manovra stipendi’. Gli accordi privati, stipulati segretamente da alcuni calciatori con il club durante l’emergenza Covid, che hanno di fatto alzato un polverone pericoloso per il club torinese. L’avvocato Robero Afeltra, esperto di diritto sportivo, è intervenuto ai microfoni di ‘Tuttosport’ con un’intervista che lascia più di un dubbio sulle prossime pene che potrebbero essere inflitte alla Juventus. Sulle motivazioni che hanno portato alla pesante penalizzazione di 15 punti per le plusvalenze fittizie, Afeltra le ha definite “ai limiti per essere deglutite da un uomo di diritto”. Sulle 36 pagine prodotte dalla Corte Federale d’Appello: “Per le motivazioni è stata costretta a trovare spazio in appena cinque facciate che nascondono contraddizioni che mettono brividi a chi si occupa di diritto sportivo”. Il noto avvocato spiega nel dettaglio: “Se la Juventus è stata mandata a giudizio per rispondere dell’articolo 31 comma 1 e a peggior lettura dell’articolo 4 comma 1 attraverso i suoi dirigenti, allora non può essere sanzionata per illecito sportivo”.

‘Manovra stipendi’, annuncio a sorpresa: “Può essere archiviata”

Afeltra spiega come nell’ambito della manovra stipendi, la società torinese potrebbe anche non essere sanzionata. Il motivo è semplice.

“Rientra nello stesso articolo 4 che fa riferimento ad un illecito generale. Potrebbe essere archiviato per carenza d’interesse“. Uno dei punti su cui l’avvocato poi si focalizza è quello delle intercettazioni: di fatto, ‘smontate’. “Le intercettazioni possono essere usate solo se trascritte con consulenza, qui sono di solo brogliaccio, si può mettere dentro ciò che si vuole. Non hanno il valore di prova”. Infine, sulla penalizzazione già comminata, Afeltra è abbastanza scettico: “Da dove nascono i 15 punti decisi dalla Corte Federale d’Appello? Perchè non 10 o 50?”. Insomma i dubbi su quello che è e sarà il processo ai danni della Juventus continuano a moltiplicarsi, in attesa di conoscere effettivamente quale sarà il destino della società e soprattutto della squadra di Allegri che adesso naviga in una classifica tutt’altro che esaltante.