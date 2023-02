Coppa Italia, clamoroso colpaccio della Cremonese: Roma eliminata!

All’Olimpico la Cremonese compie l’ennesima impresa della sua Coppa Italia battendo la Roma e staccando il pass per la semifinale

Da non crederci. Dopo aver eliminato, agli ottavi di finale, lo schiacciasassi Napoli, la piccola Cremonese – fanalino di coda della Serie A – compie un’altra impresa battendo a domicilio la Roma e staccando il pass per una storica semifinale.

Gli uomini di Mourinho soccombono 1-2 in una serata in cui va tutto storto. Prima, al 28′, Kumbulla regala la palla a Dressers che si invola da solo verso l’area. Rui Patricio non può che stendere l’attaccante, che poi dal dischetto realizza il gol del vantaggio. Nella ripresa ci si aspetta la reazione della Roma, che fa anche entrare i pezzi grossi dalla panchina. Invece sono gli ospiti a trovare il raddoppio grazie ad una scellerata autorete di Celik, che deposita nella sua porta una palla innocua destinata ad uscire. Inutile il gol di Andrea Belotti a recupero ormai avanzato. Roma eliminata e Cremonese in semifinale. Clamoroso.

Roma-Cremonese 1-2: il tabellino

Roma-Cremonese 1-2

28′ rig. Dressers, 49′ aut. Celik, 94′ Belotti

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Kumbulla (46′ Matic), Mancini (46′ Smalling); Celik, Tahirovic (57′ Abraham), Cristante (46′ Zalewski), Pellegrini Lo., El Shaarawy; Volpato (46′ Dybala), Belotti.

All. Mourinho

Cremonese (3-5-2): Sarr; Ferrari A., Bianchetti, Aiwu; Felix (46′ Valeri), Meité, Castagnetti (84′ Galdames), Pickel (65′ Benassi), Ghiglione; Tsadjout (66′ Ciofani D.), Dessers (46′ Okereke)

All. Ballardini

Arbitro: Sig. Michael Fabbri di Ravenna

Note: Ammoniti: Rui Patricio, Mancini, Mourinho (R); Dessers, Ballardini, Aiwu, Ferrari A., Sarr (C). Recupero: 2′ pt, 5′ st.