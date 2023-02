Patto con Skriniar e svolta decisiva: l’Inter già lo sa

Skriniar ha scelto di lasciare l’Inter targata Simone Inzaghi e trasferirsi al Paris Saint Germain: spunta il patto col centrale slovacco

Da poche ore si è conclusa la sessione invernale di calciomercato, ma ci sono dei casi alquanto spinosi rimasti ancora aperti. Il riferimento, chiaramente, è anche alla vicenda legata al futuro di Milan Skriniar, col difensore centrale slovacco che ha deciso di dire addio all’Inter per sposare la causa Paris Saint Germain.

Ma il matrimonio in questione diverrà realtà a partire dal prossimo 1 luglio, di conseguenza i nerazzurri perderanno uno dei loro migliori calciatori in rosa a parametro zero e ormai non possono più rimediare in alcun modo. Quello del classe ’95 (compirà 28 anni l’11 febbraio) non è il primo caso del genere. Di certo, purtroppo, non sarà l’ultimo, perché il sistema attuale funziona così. Un sistema di gran lunga meno romantico in cui non esistono più le bandiere, come sottolineato dall’amministratore delegato della ‘Beneamata’ Giuseppe Marotta. Esistono i professionisti e Skriniar fino ad ora lo è stato in maniera esemplare. Il suo atteggiamento in campo, però, non dovrà cambiare da qui al termine della stagione in corso. La società si aspetta che il difensore continui ad onorare la maglia nerazzurra, anche tenendo conto del rapporto speciale che c’è tra i tifosi dell’Inter e l’ex Sampdoria. In tal senso, il calciatore ha suggellato un patto con i compagni prima della sfida contro l’Atalanta in Coppa Italia.

Inter, patto tra Skriniar e i compagni di squadra

Skriniar, come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, avrebbe parlato con i leader dello spogliatoio, spiegando la scelta di abbandonare la nave e garantendo massimo impegno fino all’estate. Segno della volontà del difensore di dare ancora il 100% all’Inter, anche se indubbiamente non sarà così semplice.

Oltre a quello con i compagni, inoltre, è avvenuto un confronto con la Curva Nord, la quale ha poi pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale un chiaro messaggio: “Nessun rancore per Skriniar. La Nord ha deciso di non prendere posizione contro la sua scelta di lasciare l’Inter. Invitiamo fin da ora gli interisti a rispettare un giocatore che, al di là delle scelte professionali, rimane nell’organico di una squadra che ha bisogno di tutti per ottenere il massimo dei risultati. L’Inter prima di tutto, sempre“.