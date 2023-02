Tolto alla Juve, ci risiamo: “Scudetto di cartone”

Ancora possibili brutte notizie in casa Juventus: potrebbe essere tolto l’ultimo Scudetto vinto sotto la gestione Sarri, lo scenario in ottica futura

Dal -15 inflitto in classifica ai bianconeri per il caso plusvalenze alla possibile revoca dell’ultimo Scudetto vinto con Maurizio Sarri. Uno scenario ricco di problemi in casa bianconera con novità possibili in vista dei prossimi mesi.

La Juventus dovrà anche affrontare il processo per la manovra stipendi con l’accusa di falso in bilancio. Prossimamente ci saranno anche altri filoni, come rivelato anche dal giornalista Giovanni Capuano, dove la Procura della Figc potrebbe anche discutere della revoca dello scudetto vinto nell’estate 2020, l’ultimo vinto dai bianconeri sotto la gestione Sarri. Un anno complicato a causa del Covid con la prima manovra stipendi che è uscita a galla dopo le varie inchieste. Così il procuratore Chiné dovrà studiare al meglio le carte per capire o meno se ci siano le possibilità per deferire ancora la Juventus: per l’articolo 31, comma 2 del Codice di Giustizia sportiva, oltre alla penalizzazione, retrocessione ed esclusione ci potrebbe essere, in ultima istanza, anche la revoca del titolo. Al momento si tratta di un’ipotesi, la più dura, ma non è possibile ora lasciare nulla da parte.

Juventus, cosa succede ora?

Il club bianconero dovrà così risolvere le varie problematiche che sono venute a galla negli ultim mesi: c’è anche la possibilità di vedersi inflitti altri 20 punti di penalizzazioni dopo la manovra stipendi. Dall’altra parte, Massimiliano Allegri dovrà concentrarsi sulle dinamiche di campo per provare così a risalire velocemente in classifica. I calciatori, però, non sono tranquilli e potrebbero andar via in estate con una vera e propria rivoluzione.

Il momento è davvero delicato per la Juventus dopo le dimissioni del presidente Andrea Agnelli e del vice Nedved: ora la società bianconera dovrà essere cauta per quello che succederà da qui alle prossime settimane con altre sanzioni possibili.