Brahim Diaz libera Zaniolo: futuro in Spagna, Maldini tra due fuochi

La questione del futuro di Nicolò Zaniolo è stata rimandata alla prossima estate: l’intreccio tra i club si fa complicato

Come in tutte le telenovele che si rispettino – e quella sul futuro di Nicolò Zaniolo è tra quelle con più audience tra i calciofili di tutta Italia – i colpi di scena sono all’ordine del giorno. L’ultima puntata ha visto il giocatore chiedere sostanzialmente di essere reintegrato nella rosa giallorossa, chiedendo scusa per determinate decisioni ed atteggiamenti che hanno causato la sua uscita dal progetto tecnico.

Il Milan ha fatto il suo tentativo per acquistare il giocatore già nella finestra di mercato di gennaio, ma la Roma non ha voluto sentire ragioni. Troppo bassa la proposta del club rossonero. Soprattutto se paragonata con quella del Bournemouth: una destinazione però poco gradita al numero 22, che poi ha provato a fare un tardivo passo indietro nelle ultime ore di mercato. Quando ormai era troppo tardi. Viaggiando alla media di un colpo di scena al giorno, anche nella giornata di giovedì non mancano gli spunti. L’ultimo arriva dalla Spagna, a firma ‘Elgoldigital.com‘: lo scenario è complicato quanto realistico.

Zaniolo al Siviglia, tutto dipende dal Real Madrid

Il portale iberico riportal l’interesse del Siviglia per il talento giallorosso. Le speranze del club andaluso di tesserare l’Azzurro sarebbero però strettamente connesse alle decisioni che il Real Madrid prenderà sulla questione della permanenza di Brahim Diaz al Milan.

Qualora le condizioni poste dal club merengue fossero oltremodo vantaggiose per il club meneghino, quest’ultimo potrebbe decidere di rinunciare a Zaniolo. Lasciando di fatto via libera al Siviglia. Altra opzione sarebbe, per il Milan, quella di prendersi a titolo definitivo lo spagnolo, con un prezzo tutto da concordare ancora, per poi venderlo. Avendo un piccolo tesoretto da investire per portare un assalto più credibile, in termini economici, al club capitolino. La centralità della questione però, per il Siviglia, è capire le intenzioni di Florentino Perez su Brahim Diaz. Dalle decisioni del Presidentissimo dipenderà molto del futuro del ‘ribelle’ nativo di Massa.