Possibile penalizzazione e incubo fallimento: non c’è pace per la Sampdoria

Momento tutt’altro che positivo per la Sampdoria, sia in campo che fuori. La società, infatti, dovrà pagare gli stipendi entro il 16 febbraio per evitare una possibile penalizzazione.

Momento più che negativo quello che sta attraversando la squadra blucerchiata, attualmente penultima in campionato con 9 punti e a meno nove dalla salvezza.

Nelle prime venti giornate di campionato, infatti, la Sampdoria ha maturato solamente 3 vittorie, 3 pareggi e addirittura 15 sconfitte. Nonostante il cambio di guida tecnica, la squadra sembra non trovare la via d’uscita da questo momento di grande difficoltà. A complicare ulteriormente le cose, sono le conseguenze che potrebbero capitare al club qualora non venissero pagati gli stipendi entro il 16 di questo mese.

Pagamento stipendi o penalizzazione: La Sampdoria ora rischia davvero

Come detto, oltre ai problemi di campo che sembrano non finire, per la Sampdoria e i suoi tifosi le brutte notizie sembrano non avere fine.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, la società blucerchiata dovrà trovare gli 11 milioni di euro necessari per il pagamento degli stipendi del quarto trimestre del 2022. L’unica strada percorribile per il club è quella di chiedere aiuto alle banche, visto che il calciomercato non ha portato gli introiti sperati. Qualora il pagamento degli stipendi non avvenisse, la Sampdoria rischierebbe dei punti di penalizzazione che andrebbero a complicare e non poco una possibile scalata verso la salvezza. Inoltre, se Massimo Ferrero che è il socio di maggioranza non effettuerà la ricapitalizzazione fra i 35 e i 50 milioni di euro, scatterebbe l’incubo di un possibile fallimento per il club. Insomma non un grande clima per la Sampdoria, che spera di lasciarsi tutto questo alle spalle per cercare di raggiungere una salvezza che, ad oggi, sembra sempre più un miraggio.