Galliani all’assalto: ci riprova con la Juve

Il Monza targato Berlusconi e Galliani ha intenzione di riprovare ad acquistare un giocatore di proprietà della Juventus: la scelta è fatta

È stata una delle sessioni di calciomercato letteralmente più povere per quanto concerne la Serie A. Complice l’inchiesta Prisma portata avanti dalla Procura della Repubblica di Torino e la pesante penalizzazione in classifica, anche la Juventus di fatto è rimasta soltanto a guardare le spese folli dei club di Premier League. I bianconeri hanno provato in extremis a Torino il terzino Andrea Cambiaso.

Il talento classe 2000 avrebbe potuto dare un contributo prezioso alla causa bianconera nella seconda parte di stagione, dato che la ‘Vecchia Signora’ presenta una situazione tutt’altro che ottimale sulle fasce. Il Bologna, però, non ne ha voluto sapere e alla fine l’ex Genoa è rimasto nella città emiliana. Da qui in avanti il tecnico Massimiliano Allegri dovrà fare di necessità virtù, tirando fuori il meglio dal materiale che ha a attualmente a disposizione. Ma dalle premesse s’intuisce come questo sia un piano assai difficile da mettere in pratica. Basti pensare, in tal senso, al ko casalingo dei torinesi di domenica scorsa, per mano del Monza dell’inseparabile coppia Silvio Berlusconi-Adriano Galliani. Grazie a questi tre punti importanti, è avvenuto il sorpasso dei brianzoli sulla Juventus, adesso tredicesima a quota 23. Non a caso, il trainer livornese – dopo questa ennesima disfatta – si è addirittura espresso utilizzando il termine salvezza. All’Allianz Stadium, inoltre, si è messo in luce pure Nicolò Rovella, uscito al 59esimo della ripresa e sostituito da Stefano Sensi.

Calciomercato, il Monza ci riprova per Rovella: la Juventus ha deciso

Il club di Exor, come noto, è proprietario del cartellino del 21enne, il quale continua ad ammaliare tutti a suon di prestazioni più che positive. Motivo per cui il Monza vorrebbe chiedere alla ‘Vecchia Signora’ di confermare il prestito del ragazzo, magari portandolo avanti per un’altra stagione.

Ma la società bianconera, indipendentemente da come evolverà l’inchiesta, vuole che Rovella torni alla base. Quella di domenica è stata un’ulteriore conferma della sua crescita, col talento di Segrate che adesso è pronto per giocarsi le sue carte in un contesto decisamente più rilevante, come stanno già facendo Fagioli e Miretti. Niente da fare per Galliani, la decisione è presa.