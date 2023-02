Milan allo sbando, la critica: “Leao è inguardabile”

Ancora un’esclusione dall’inizio per Rafael Leao, che non riesce ad incidere come nella scorsa stagione: cosa succede in casa Milan?

Ancora una sconfitta per Stefano Pioli, che ha inizialmente cambiato le carte lasciando per la seconda volta in panchina Rafael Leao. Il talentuoso giocatore portoghese non riesce più ad incidere come nella scorsa stagione con lo Scudetto conquistato in maglia rossonera.

Così il giornalista Furio Focolari ai microfoni di Radio Radio ha espresso il suo punto di vista: “Leao inguardabile. Il Milan in questo momento è una squadra alla sbando, ci sono giocatori irriconoscibili ed altri che, grazie a questi giocatori erano diventati buoni, ma che a questi livelli buoni non sono”. Stefano Pioli sta pagando l’assenza di Mike Maignan, che era diventato un vero e proprio leader dello spogliatoio. Inoltre, l’allenatore dei rossoneri sta provando di cambiare anche stile di gioco della sua squadra senza ottenere ottimi risultati. Per il derby contro l’Inter Pioli ha optato per il 3-5-2 lasciando così ancora una volta in panchina Rafael Leao: ancora una sconfitta pesante per i rossoneri, che ora dovrebbero risalire velocemente in classifica per non rischiare di non qualificarsi alla prossima Champions League.

Milan, idee confuse di Stefano Pioli

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, tra gli artefici del successo della scorsa stagione, dovrà ritrovare subito la quadratura del cerchio per non arrivare a rischiare un posto in Champions League. Proprio nella massima competizione europea, i rossoneri se la vedranno nel doppio confronto contro il Tottenham targato Antonio Conte, che si trova in convalescenza dopo una piccola operazione. Gli Spurs hanno superato di misura il Manchester City grazie all’ennesimo gol di Harry Kane.

Le prossime sfide saranno così decisive per capire le reali intenzioni del Milan che non vuole così disperdere tutto quello che ha costruito in questi mesi. Prossimamente tornerà in campo anche Zlatan Ibrahimovic voglioso di tornare a mettersi in luce nonostante l’età avanzata.