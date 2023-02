Tentazione Arsenal ⚪️⚫️, pronto l’assalto estivo 🔥

L’Arsenal di Arteta potrebbe tornare all’assalto del big bianconero: tutti gli aggiornamenti di calciomercato

È vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri, impegnata domani sera sul campo della Salernitana di Nicola.

Il tecnico bianconero ha mandato un messaggio chiaro ad ambiente e squadra: “Sarà un partita complicata perché l’ambiente è difficile e Nicola sta facendo un ottimo lavoro. L’importante è affrontarla con il piglio giusto e atteggiamento da squadra che si mette alla pari perché a vedere la classifica sarà uno scontro diretto. La Salernitana è due punti dietro, ma il nostro obiettivo ora è prendere la dodicesima, e pensare un passettino alla volta. Per prima cosa dobbiamo raggiungere i 40 punti che rappresentano la salvezza: viene da ridere ma è così”. Oltre a Pogba, a centrocampo sarà assente anche Paredes. L’argentino è sempre più lontano dalla Juve e ormai scavalcato definitivamente nelle gerarchie da Locatelli. “Ha fatto una partita importante, è un ragazzo che quando è in campo mette testa e cuore. Credo che sia un giocatore dal DNA della Juventus, penso che possa essere un esempio ora e per il futuro”. Post Juve-Lazio di Coppa Italia, Allegri lo ha esaltato così.

Calciomercato Juve, l’Arsenal all’assalto di Locatelli

L’ex Sassuolo è ormai da tempo sui radar dell’Arsenal, già prima del trasferimento in bianconero. Nel calciomercato estivo potrebbe arrivare il nuovo assalto dei ‘Gunners’.

Non è da escludere una nuova offensiva da parte del club londinese per il centrocampista della Nazionale. La dirigenza bianconera, dal canto suo, potrebbe iniziare a vacillare di fronte ad un’offerta di circa 40 milioni di euro cash. Staremo a vedere.