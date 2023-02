Juve ancora sotto accusa: “Vediamo che succede”

La Juventus continua a lavorare concentrandosi sugli impegni di campo: Massimiliano Allegri dovrà così tornare a vincere contro la Salernitana

Un periodo non troppo esaltante per i bianconeri: diversi risultati negativi collezionati in Serie A con la sola gioia arrivata al momento in Coppa Italia. A febbraio la Juventus, inoltre, sarà protagonista anche in Europa League con la sfida contro il Nantes. L’obiettivo della squadra torinese è quello di tornare a recuperare punti importanti in ottica Champions League dopo la penalizzazione inflitta con il meno 15 a causa del caso plusvalenze.

L’ex calciatore di Juventus e Napoli, Massimo Mauro, ora opinionista tv sulle reti Rai è intervenuto sulle pagine di Tuttosport parlando dell’attuale situazione bianconera: “Se fossi un calciatore bianconero, non avrei queste difficoltà. Non dovrei pensare ai problemi al di fuori, che sono seri, ma non fanno parte della squadra”. Poi ha aggiunto il suo punto di vista: “Il gruppo potrebbe così diventare più unito come motivo per essere arrabbiati tirando fuori così il cento per cento in ogni partita. La lotta e la grinta sono mancate alla Juventus fino a questo momento”.

Juventus, la voglia di uscirne fuori

Così la compagine bianconera cercherà così di tornare a vincere in campionato affrontando all’Arechi la Salernitana, che vuole raggiungere la salvezza il prima possibile. Novità importanti per Massimiliano Allegri, che potrà contare su quasi tutti gli effettivi della rosa, ad eccezione di Bonucci e Pogba, ancora alle prese dei problemi muscolari.

Contro il Monza c’è stata ancora una sconfitta per i bianconeri con un comportamento particolare di alcuni giocatori come ravvisato dallo stesso Massimo Mauro: “Bisogna crescere da questo punto di vista di personalità. Bisognerà lottare quando perde. Vedo nella Juventus giocatori che passano la palla e poi aspettano di capire cosa succede”.