“Vergognoso, deve dimettersi”: Juve, si scatena il putiferio

In casa Juventus la situazione è molto delicata per via delle problematiche giudiziarie e nelle ultime ore si è diffusa una nuova polemica

È bastato un video a generare il caos. Il riferimento è alle dichiarazioni rilasciate da Ciro Santoriello, uno dei pm dell’inchiesta Prisma che indagano sulla Juventus e sui suoi ex dirigenti. Parole alquanto discutibili (per usare un eufemismo) che stanno facendo parecchio rumore, pronunciate nel corso di un convegno risalente alla primavera del 2019.

In quel periodo si parlava già degli spinosi temi relativi al bilancio e alle plusvalenze. “Lo ammetto, io seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus“, ha dichiarato Santoriello. E non finisce qui: “Come pubblico ministero sono antijuventino, contro i latrocini in campo“. Questa la parte del discorso di Santoriello che, ovviamente, ha scatenato una sciame di polemiche: nel video completo, come riferisce l’ANSA, il pubblico ministero stava esponendo le ragioni per le quali aveva scagionato la dirigenza della Juve al termine di quell’indagine.

Juventus, Santoriello nel caos: tifosi infuriati

Sulla vicenda si è così espresso il Ministro dello Sport Andrea Abodi: “Ho visto, ascoltato e segnalato. Nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora penso che sia corretto fermarmi qui“.

Le frasi di Santoriello, inevitabilmente, hanno avuto un effetto a dir poco esplosivo sui social, con tantissimi commenti critici da parte di numerosi tifosi. C’è chi prova vergogna per quanto accaduto e vorrebbe le dimissioni immediate del pm. Di seguito vi proponiamo alcuni esempi provenienti da Twitter.

