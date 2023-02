“Abbiamo ricevuto un’offerta”: l’Inter, c’è la conferma ufficiale

L’Inter continua a programmare la prossima stagione pensando a colpi interessanti: la conferma per l’offerta, c’è lo zampino di Marotta?

Il percorso di Simone Inzaghi non si ferma più. Dopo qualche fase di stallo, la compagine nerazzurra ha ripreso a collezionare vittorie schiaccianti in Serie A. Ora l’obiettivo dell’Inter è quello di recuperare i punti persi nei confronti del Napoli capolista, distante al momento 13 punti in classifica. Tante idee suggestive anche sul fronte calciomercato per provare così ad arrivare ad idee di assoluto livello in ottica acquisti.

Nelle ultime ore, Hasan Salihamidzic, dirigente del Bayern Monaco, ha rivelato un suggestivo retroscena di calciomercato: “Abbiamo ricevuto un’offerta interessante dal punto di vista finanziario per Pavard, ma non possiamo fare a meno di lui. L’aspetto sportivo viene prima di tutto”. Secondo l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, non sarebbe la proposta del Barcellona, che è sempre interessato al difensore francese protagonista anche con la Nazionale guidata dal Ct Deschamps. Possibile offerta da parte dell’Inter, che continua a pensare a nuove idee suggestive di calciomercato in vista del futuro.

Inter, Pavard è il fiore all’occhiello: partirà da Monaco?

I prossimi mesi saranno decisivi in casa Inter per capire quale reparto rinforzare, ma su tutti servirebbe un innesto di qualità al posto di Milan Skriniar, che andrà via al termine della stagione. Il centrale slovacco ha già firmato il contratto con il PSG, ma fino a giugno sposerà ancora il progetto nerazzurro prima di fare le valigie e partire definitivamente andando via da Milano.

L’Inter continua a lavorare in ottica futura per arrivare ad innesti di assoluto valore in casa nerazzurra. La società milanese è sempre attiva per programmare al meglio la prossima stagione pensando così a profili dei top player da reclutare per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.