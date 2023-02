Concorrenza spietata, ma il Milan tenta il sorpasso: cosi Mourinho lo perde

Nonostante il calciomercato invernale si sia concluso, ci sono società che sono già in movimento per programmare il futuro.

Oltre al campo, però, ci sono club che sono già in movimento per programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Tra questi troviamo il Milan, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la propria rosa in estate. Il reparto che i rossoneri intendono rinforzare è la difesa, che necessita di rinforzi importanti. A tal proposito, la dirigenza rossonera sembra aver già individuato il profilo giusto.

Il Milan programma il futuro: piace Ibanez

Il calciatore individuato dalla dirigenza rossonera è Roger Ibanez, brasiliano classe 1998 della Roma. Il difensore si sta rendendo protagonista di un ottima stagione, realizzando 3 reti in 27 partite giocate. Mourinho punta moltissimo sul brasiliano, che sta diventando sempre più perno nella difesa giallorossa. Il Milan, vista la qualità del calciatore, ha deciso di fare un tentativo in estate. Ovviamente non sarà una trattativa facile, in quanto sul brasiliano ci sono diversi club interessati ad acquistarlo. Altro aspetto da non sottovalutare è la scadenza del contratto fissata per il 2025 e, per questo motivo, la Roma chiederà una cifra molto importante per privarsi del classe 1998. La cosa certa è che il Milan in estate ci proverà concretamente, con la Roma che cercherà di innescare un’asta con gli altri club interessati. Il calciomercato del futuro è pronto ad entrare nel vivo.