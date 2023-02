Pirlo ‘scartato’: UFFICIALE, un altro italiano alla guida del Belgio

Andrea Pirlo non sarà il nuovo Ct del Belgio: nelle ultime ore è arrivato il comunicato ufficiale con l’annuncio del nuovo selezionatore di origine italiana

Novità importanti per la Nazionale belga che ha annunciato il nuovo Ct dopo l’addio di Roberto Martinez che è diventato quello del Portogallo. Una rivoluzione per i Diavoli Rossi dopo la delusione del Mondiale in Qatar: c’è bisogno di rifondare puntando nuovamente sui talenti del Paese che ha sempre sfornato giocatori di livello assoluto.

Domenico Tedesco sarà il nuovo ct della Nazionale belga: nella lista era presente anche Andrea Pirlo che si è proposto inviando il suo curriculum. Dopo le varie esperienze alla guida di club prestigiosi tedeschi, come Schalke e Lipsia, è volato anche in Russia con lo Spartak Mosca, raggiungendo il secondo posto nella stagione 2020/21. Il nuovo ct del Belgio ha origine italiana visto che la sua famiglia provenie da Rossano, località della Calabria. Una vera e propria rivoluzione per tornare protagonista agli Europei e ai Mondiali: la generazione d’oro, composta da Mertens, Lukaku e De Bruyne, tra i tanti campioni, non è mai riuscita ad alzare un trofeo prestigioso arrivandoci soltanto vicinissimo.

Belgio, Domenico Tedesco pronto per una nuova avventura

A sorpresa Tedesco sarà il selezionatore del Belgio per riportarlo in alto: classe 1985, ha iniziato ad allenare nelle giovanili di Stoccarda e Hoffenheim per poi mettersi in mostra nel calcio che conta. A poco a poco, ha riscosso sempre più successo con un ruolo delicato ora: i Diavoli Rossi cercheranno di sfornare giovani talenti anche nella Nazionale maggiore per ritagliarsi uno spazio importante.

Andrea Pirlo si era candidato per guidare la Nazionale belga inviando anche il suo curriculum sul portale messo a disposizione dalla Federazione. Ora l’ex allenatore della Juventus sta continuando la sua avventura in Turchia alla guida del Fatih Karagümrük, attualmente nono in classifica. A causa del violento terremoto in terra turca, tutte le competizioni sportive sono sospese fino a nuovo annuncio.