Doppio annuncio in diretta: spazio a Dybala e Brozovic

Le parole di Fabrizio Biasin sul grande rimpianto dell’Inter e uno dei suoi calciatori più rappresentativi, nell’intervista per conto di ‘calciomercato.it’ su TvPlay

Ospite della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘, per conto di ‘calciomercato.it’, il noto opinionista e tifoso nerazzurro Fabrizio Biasin ha trattato di alcuni temi particolarmente vicini alla causa interista.

Il primo riguarda nello specifico il caso Paulo Dybala. Vicino all’Inter nella scorsa sessione di mercato estiva, oggi è uno dei calciatori più in forma dell’intero campionato di Serie A. Questo non può che rappresentare un vantaggio per la Roma di José Mourinho. Anche grazie a lui oggi il club giallorosso occupa le prime posizioni in classifica e ha tutto l’interesse a tenerlo stretto a sé dopo l’addio di Nicolò Zaniolo.

“È davvero un grosso rimpianto per l’Inter, ma spero che si svegli in fretta Lukaku. È ancora in tempo per salvare la stagione“, ha dichiarato Biasin.

Dal rimpianto Dybala a Brozovic inamovibile: l’analisi nerazzurra di Biasin

Poi l’attenzione è stata rivolta su Marcelo Brozović. Il centrocampista croato è da poco tornato a disposizione di Simone Inzaghi a seguito del secondo stop forzato della stagione, dopo quello rimediato prima dell’apparizione al Campionato del Mondo in Qatar.

“Ha la capacità di infondere serenità ed equilibrio nei suoi compagni come nessun altro riesce a fare. Calhanoglu è un valore aggiunto che deve giocargli accanto, ma se Brozovic sta bene è un titolare inamovibile“, ha quindi concluso Biasin.