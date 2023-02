De Paul in Serie A con lo scambio: Juve ko due volte

Rodrigo De Paul piace da tempo alla Juventus, ma potrebbe tornare in Serie A per indossare un’altra maglia: si pensa allo scambio in estate

La Juventus prosegue la preparazione in vista della prossima sfida, abbastanza delicata, contro la Fiorentina. Una gara sempre estremamente sentita da entrambe le parti in causa, vista la storica rivalità tra questi due club. Tra l’altro se gli uomini di Italiano dovessero avere la meglio sulla truppa targata Massimiliano Allegri stavolta, scavalcherebbero in classifica la ‘Vecchia Signora’.

Dunque, si prospetta una sfida a dir poco scoppiettante. Ma le strade di Juventus e Fiorentina potrebbe non incrociarsi soltanto sul campo, bensì pure in ambito di calciomercato. I torinesi, infatti, potrebbero dover rinunciare ad un calciatore che stimano parecchio e che da tempo vorrebbero aggiungere alla propria rosa. Trattasi di Rodrigo De Paul, centrocampista in forza all’Atletico Madrid campione del mondo con l’Argentina. Il classe ’94 conosce bene il nostro campionato e sarebbe senza dubbio un rinforzo di grande spessore. Ora, però, anche la ‘Viola’ starebbe pensando a questo acquisto.

Calciomercato Juventus, l’Atletico vuole Amrabat: scambio con De Paul

I ‘Colchoneros’, dal canto loro, sono concretamente interessati a Sofyan Amrabat, stando a quanto riferisce ‘Sport’. La Fiorentina ha respinto l’attacco del Barcellona a gennaio, ma in estate potrebbe dover fare i conti con la società madrilena.

La valutazione del centrocampista ex Verona è di 40 milioni di euro. Per abbassare l’esborso cash, gli spagnoli starebbero pensando ad uno scambio inserendo nell’affare proprio De Paul. In questo modo, la Juventus direbbe addio a ben due obiettivi in entrata, visto che pure Amrabat era finito nel mirino della ‘Vecchia Signora’. Staremo a vedere.