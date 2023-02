Il tris difensivo è clamoroso: Inter-Juve, sfida in atto

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, il calciomercato del futuro sembra già pronto ad entrare nel vivo.

Il calciomercato di riparazione si è concluso, ed ha permesso alle società di rinforzarsi per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

Nonostante questo, però, ci sono club che sono già proiettate al prossimo mercato estivo in vista della prossima stagione. Tra quelle più attive troviamo Inter e Juventus, che hanno tutta l’intenzione di potenziare la rosa a disposizione dei rispettivi allenatori, Inzaghi e Allegri. Il reparto dove i due club necessitano maggiormente di ritocchi è la difesa, con gli obiettivi che sembrano essere già stati individuati dalle dirigenze.

Tris di colpi per la difesa: Sfida in atto tra Inter e Juventus

Come detto, Inter e Juventus hanno intenzione di rinforzare il proprio reparto difensivo nel prossimo mercato estivo, tanto che gli obiettivi sembrano essere già stati individuati.

Stiamo parlando del portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario, e dei difensori Alejandro Grimaldo del Benfica e di Perr Schuurs del Torino. Vicario si sta rendendo protagonista di una stagione a dir poco straordinaria, e in estate sembra pronto definitivamente al grande salto. Grimaldo, invece, vedrà scadere il proprio contratto con i portoghesi a giugno, rappresentando un’occasione troppo ghiotta per le due società. Discorso diverso per Schuurs che, arrivato al Torino dall’Ajax per circa 9 milioni di euro la scorsa estate, richiede uno sforzo economico maggiore. Per convincere Cairo a privarsi del proprio gioiello, infatti, occorrerà presentarsi alle porte del club piemontese con un’offerta importante. Il calciomercato del futuro sembra definitivamente pronto ad entrare nel vivo, con Inter e Juventus che stanno per mettere in atto un grande duello di mercato.