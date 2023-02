L’Inter torna forte su Milinkovic: prima la grande cessione

Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già al lavoro per programmare il calciomercato estivo.

Tra questi troviamo l’Inter, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Oltre a possibili nuovi acquisti, però, la dirigenza nerazzurra è pronta anche a valutare offerte per i propri gioielli, in modo da far respirare le casse del club. Tra i più richiesti in casa Inter troviamo Nicolò Barella, che è ricercato da mezza Europa. Qualora per il classe 97 dovessero arrivare offerte irrinunciabili, la dirigenza sembra già aver individuato il sostituto da regalare al tecnico piacentino.

L’Inter programma il futuro: se pare Barella assalto a Milinkovic Savic

Come detto, Nicolò Barella è uno dei calciatori nerazzurri più richiesti. Qualora dovessero arrivare offerte importanti, l’Inter si fionderebbe immediatamente alla ricerca del sostituto.

Il centrocampista scelto dalla dirigenza è Sergej Milinkovic Savic, centrocampista serbo della Lazio. Il calciatore è un pallino di Inzaghi, che lo ha già allenato nella sua esperienza romana. Proprio per questo, la società è pronto a regalarglielo qualora la partenza di Barella dovesse concretizzarsi. Il 21 biancoceleste vedrà scadere il proprio contratto nel 2024 e, almeno per il momento, il discorso legato ad un possibile rinnovo resta bloccato. Nonostante il forte pressing di Lotito, infatti, il sergente resta sempre dell’idea di provare una nuova avventura, sopratutto per poter giocare regolarmente la Champions League. Il calciatore preferirebbe proseguire la propria carriera all’estero ma, qualora non dovessero arrivare offerte convincenti, potrebbe decidere di restare in Italia. Per strapparlo alla società capitolina, l’Inter dovrà bussare a Formello con un’offerta da circa 50 milioni più bonus. Questa cifra metterebbe la Lazio nella condizione di doverlo cedere, per non rischiare di perderlo a parametro zero al termine della stagione successiva. Il calciomercato del futuro è pronto ad entrare nel vivo, con Simone Inzaghi che spera di poter riabbracciare il proprio pupillo.