Dybala al Milan, hanno già scelto: ecco come si può

La stagione del Milan non è stata propriamente esaltante: ecco perchè il rilancio del ‘Diavolo’ può arrivare grazie al clamoroso colpo Dybala

La recente vittoria sul Torino ha riportato, seppur in piccola parte, il sorriso in casa Milan. Un successo che mancava da troppo, addirittura dallo scorso 4 gennaio quando gli uomini di Pioli si imposero all’Arechi contro la Salernitana.

Adesso, quindi, si proverà a raddrizzare una stagione che fino ad ora ha regalato più ombre che luci. E l’attenzione della dirigenza milanista è rivolta, anche, a quello che sarà il futuro del gruppo rossonero. Cambiamenti importanti sono infatti previsti per l’anno prossimo, servirà una svolta a suon di colpi di calciomercato. Appare ormai palese come nelle ultime sessioni di mercato qualcosa sia andato storto: in ultima battuta, l’esoso acquisto di De Ketelaere che non ha reso secondo le aspettative. Ecco perchè uno dei grandi sogni del ‘Diavolo’ per l’anno prossimo potrebbe arrivare dalla Serie A ed in particolar modo dalla Capitale. Attraverso un sondaggio su ‘Calciomercato.it‘, i tifosi si sono espressi su quello che a conti fatti potrebbe essere il grande colpo estivo del Milan. Ed al primo posto, con distacco, è stato scelto il profilo di Paulo Dybala per rilanciare il progetto rossonero.

Dybala-Milan: scippo estivo

L’argentino sta facendo grandi cose a Roma e, dopo sette anni con la maglia della Juventus, sembrerebbe tornato ai suoi massimi livelli.

Un affare, quello tra Dybala ed il Milan, già ventilato in estate quando poi la ‘Joya’ scelse di vestirsi di giallorosso. Ed in linea generale l’addio alla Roma potrebbe avere luogo a partire dalla clausola rescissoria, presente nel contratto firmato da Dybala, stimata in 20 milioni di euro. Il giocatore, poi, potrebbe anche decidere di cambiare aria se, come ventilato ormai da diverse settimane, Mourinho decidesse di cambiare aria lasciando la squadra capitolina. Uno scenario che potrebbe quindi prendere corpo durante l’estate: resta il fatto che il Milan a Dybala ci ha già pensato e potrebbe farlo con forza, da giugno.